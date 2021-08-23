В Хабаровском крае застрелили амурского тигра-убийцу

Сотрудники министерства природных ресурсов Хабаровского края, МВД и Центра "Амурский тигр" застрелили тигра, который загрыз человека.

Инцидент произошел в Нанайском районе. Тигр набросился на жителя села Маяк, который занимался лесозаготовками. По словам гендиректора Центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева, рассматриваются три версии случившегося: нападение тигра, нападение медведя и попытки скрыть конфликт между работниками.

По данным следствия, лесозаготовитель отошел от вагончика в кусты, где на него напал тигр. Зверь убил мужчину и утащил тело в лес. На место происшествия прибыли чиновники и правоохранители. Инспекторы выследили тигра и застрелили.

Тело зверя передано на экспертизу специалистам центра в Уссурийск. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Амурский тигр находится в Международной красной книге. Эксперты подсчитали, что в России насчитывается около 600 таких хищников.

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