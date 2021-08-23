EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
31 августа и ни часом дольше: талибы* обозначили для США "красную линию"
Джигурда пристыдил Соловьёва и вызвал его на поединок
"Мы прощаем его": талибы* предложили амнистию президенту Афганистана
Елизавета II угрожает судом принцу Гарри и Меган Маркл
Украина ввела санкции против своего нардепа "за компанию" с США
В Японии рассказали о "приплывшем с Кунашира" россиянине
Началось: возле кабульского аэропорта произошла перестрелка
"Разжигание межнациональной розни": Лавров оценил высказывания Зеленского
Таран назвал Зеленского "шутом, провалившим встречу с Меркель"

Преступное сообщество выявили в отделе ГИБДД Башкирии

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Башкирии группу бывших сотрудников ГИБДД подозревают в выдаче водительских удостоверений за взятки. Об этом сообщает республиканское СУ СКР.

Преступное сообщество выявили в отделе ГИБДД Башкирии

Как выяснили следователи, несколько лет назад в Уфе замруководителя межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД Башкирии создал преступное сообщество для получения взяток за выдачу водительских прав.

К преступной деятельности подключились не менее шести сотрудников ГИБДД. Каждый из них отвечал за определённую стадию процесса получения прав будущими водителями. Участники преступного сообщества занимались оформлением необходимых документов, обеспечивали успешную сдачу теоретической и практической частей экзамена на получение водительского удостоверения без фактической проверки знаний и навыков.

Размер взятки за получение водительских прав составлял от 14 000 до 40 000 рублей и зависел от категории выдаваемого удостоверения.

На данный момент следователи установили 33 факта получения взяток сотрудниками отдела ГИБДД.

По факту выявленной незаконной деятельности возбудили уголовное дело по статье "Организация преступного сообщества и участие в нём". Все подозреваемые в преступлении уволены из правоохранительных органов.

Пятеро подельников заключены под стражу, один находится под домашним арестом. Предполагаемый организатор преступного сообщества объявлен в розыск.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Гаишник не взял 45 миллионов рублей
Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Михайлов
Последние материалы
Елизавета II угрожает судом принцу Гарри и Меган Маркл
Украина ввела санкции против своего нардепа "за компанию" с США
В Японии рассказали о "приплывшем с Кунашира" россиянине
Началось: возле кабульского аэропорта произошла перестрелка
"Разжигание межнациональной розни": Лавров оценил высказывания Зеленского
Таран назвал Зеленского "шутом, провалившим встречу с Меркель"
Украина ввела санкции против "Ростелекома" и ряда российских СМИ
Бойцы украинской ЧВК "забыты" в Кабуле и называют себя русскими, чтобы выжить
Лавров об отношениях РФ и США: "От Карибского кризиса мы сейчас далеки"
Кто убил лесозаготовителя в Хабаровском крае: амурский тигр, медведь или люди?
Популярное
Шоу-бизнес
"Открытое беснование": социальные сети взорвала критика "Новой волны-2021"

19 августа в Сочи стартовал ежегодный международный музыкальный конкурс "Новая волна — 2021", однако вместо слов восторга и радости от встречи с популярными артистами зрители в зале и телезрители испытали совсем другие эмоции.

"Открытое беснование": социальные сети взорвала критика "Новой волны-2021"
"Происходит невообразимое": в Раде рассказали, что позволяет себе Зеленский
Новости Украины
"Происходит невообразимое": в Раде рассказали, что позволяет себе Зеленский
Мир. Новости мира
Названо имя россиянина, приплывшего за политическим убежищем в Японию
Здоровье и профилактика
Эпилепсия: виды, причины, симптомы, диагностика и лечение
Любовь Степушова Израиль и Швеция: сравним самую строгую и самую мягкую "ковидные" политики Любовь Степушова Игорь Буккер Приз для "утопленника": картонные "Титаники" соревнуются в зрелищности ухода на дно Игорь Буккер Усам Оздемиров Европа устала от санкционного пинг-понга Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Орден не помог: Меркель так ничего и не пообещала Зеленскому
Евросоюз
Кандидата в премьер-министры Норвегии обвинили во лжи о России
Меркель назвала условие введения санкций против "Северного потока — 2"
Евросоюз
Меркель назвала условие введения санкций против "Северного потока — 2"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников