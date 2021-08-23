Преступное сообщество выявили в отделе ГИБДД Башкирии

В Башкирии группу бывших сотрудников ГИБДД подозревают в выдаче водительских удостоверений за взятки. Об этом сообщает республиканское СУ СКР.

Как выяснили следователи, несколько лет назад в Уфе замруководителя межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД Башкирии создал преступное сообщество для получения взяток за выдачу водительских прав.

К преступной деятельности подключились не менее шести сотрудников ГИБДД. Каждый из них отвечал за определённую стадию процесса получения прав будущими водителями. Участники преступного сообщества занимались оформлением необходимых документов, обеспечивали успешную сдачу теоретической и практической частей экзамена на получение водительского удостоверения без фактической проверки знаний и навыков.

Размер взятки за получение водительских прав составлял от 14 000 до 40 000 рублей и зависел от категории выдаваемого удостоверения.

На данный момент следователи установили 33 факта получения взяток сотрудниками отдела ГИБДД.

По факту выявленной незаконной деятельности возбудили уголовное дело по статье "Организация преступного сообщества и участие в нём". Все подозреваемые в преступлении уволены из правоохранительных органов.

Пятеро подельников заключены под стражу, один находится под домашним арестом. Предполагаемый организатор преступного сообщества объявлен в розыск.

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