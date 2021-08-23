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Кто убил лесозаготовителя в Хабаровском крае: амурский тигр, медведь или люди?

Происшествия

Погибший занимался лесозаготовкой вдали от населенных пунктов.

Кто убил лесозаготовителя в Хабаровском крае: амурский тигр, медведь или люди?

Минприроды Хабаровского края сообщило, что в ночь на 23 августа амурский тигр напал на человека, занимавшегося лесозаготовкой в Нанайском районе.

На месте гибели человека работают оперативные группы, проходит доследственная проверка.

По словам гендиректора Центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева, лесозаготовители рассказали, что на месте происшествия имеются неявные следы. Оперативники рассматривают несколько версий развития событий:

  • нападение тигра,
  • нападение медведя,
  • попытка утаить конфликт между работниками.

Место происшествия находится в 100 километрах от ближайшего населенного пункта.

Для справки

Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, он занесён в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу Российской Федерации. По оценкам ученых на осень 2020 года, популяция данных животных в России составляет около 600 особей.

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Огромный тигр остановил движение на трассе Хабаровск - Владивосток
Автор: Алексей Ткаченко, Редактор: Ольга Алексеева
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