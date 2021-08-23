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Штат Теннесси в США смыло дождём. Погибли и пропали без вести люди

Происшествия » Глобальные » Стихии

Рекордное количество осадков, выпавшее в воскресенье в штате Теннесси, США, привело к массовым наводнениям в сельской местности, которые разрушили дома и размыли дороги.

Штат Теннесси в США смыло дождём. Погибли и пропали без вести люди

По данным метеослужбы, в течение 24 часов там выпало 430 мм осадков — рекордное за 24 года количество.

По предварительным данным, 22 человека погибли и порядка 60 (это цифра не учитывает детей) пропали вести в результате разгула стихии.

Власти штата заявили, что цифры будут изменяться в ходе поисково-спасательных работ.

"У нас перебои с электричеством по всему району, — сказал Роб Эдвардс, заместитель начальника управления шерифа округа Хамфриз. — Усложняющие проблемы поиска людей и оказания им помощи — это потеря всей сотовой связи от основных операторов связи. Надеемся, что, когда связь восстановится, пропавших без вести станет меньше". 

Недавние исследования предупредили, что экстремальные дожди будут более частыми из-за изменения климата.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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