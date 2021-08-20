В Екатеринбурге водитель "Ситимобил" избил клиентку

В Екатеринбурге таксист "Ситимобил" 19 августа избил клиентку. Водитель пытался получить больше денег, чем было написано в приложении.

Инцидент случился в районе Вторчермет. Мехрона находилась на улице Братская и вызвала такси, чтобы добраться до дома. Водитель остановился дальше от указанного места, поскольку на нём была платная парковка. Мехрона дошла до таксиста и села в машину. Он потребовал от неё сразу отдать 400 рублей, а не 325, как заявил оператор.

Клиентка отказалась давать деньги и вышла из автомобиля. Мужчина побежал за ней и начал её оскорблять. Кроме того, он ударил девушку каким-то предметом с земли. Мехрона не ожидала такого от "брата-мусульманина".

"Я закричала, говорю, что вы делаете со мной! Неподалеку стояли люди, но никто даже не заступился. Я заплакала, сказала, что вызову полицию. Он сказал: вызывай, сел в машину и уехал", — поделилась девушка.

После этой ситуации Мехрона вместе с братом обратилась в полицию. Для неё, как для девушки и мусульманки, важно, чтобы екатеринбурженки могли спокойно добираться с работы до дома, даже когда темно.

Правоохранители приняли заявление. Сейчас сотрудники устанавливают личность злоумышленника. Компания "Ситимобил" поддержала пострадавшую и пообещала помочь в расследовании.

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