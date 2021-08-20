В больнице Ульяновска скончался мужчина с раздробленными в ходе ДТП ногами

В ульяновской больнице умер мужчина, которому трамвай "Татра ЗМ" раздробил ноги. Погибший попал в ДТП утром 19 августа. Дело продолжают расследовать.

Вчера в восемь утра на территории Засвияжского района под трамвай попал 59-летний мужчина. Это произошло на Московском шоссе рядом с домом номер девять. Погибший косил траву возле путей. За рулём машины была трезвая 49-летняя женщина, которая проработала 11 лет. Об этом рассказали представители Госавтоинспекции.

Мужчину доставили в больницу, но у медицинских работников не получилось его спасти.

Сотрудники ГИБДД подтвердили информацию о ДТП и травмах скончавшегося человека.

В Интернете опубликовали видео аварии.

Ранее на трассе "Прохладный — Эльбрус" 27-летний водитель Toyota захотел обогнать такси, из-за чего вписался в ГАЗель и столкнулся с грейдером. 17 августа в этой аварии погибли три пассажира автобуса, восемь человек пострадали. В их числе были дети.

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