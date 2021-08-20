В Челябинске на мать пострадавшей от охранника ТЦ девушки завели дело

В Челябинске против охранника торгового центра "Космос" возбудили административное дело. Причина — мужчина при исполнении ударил молодую посетительницу по лицу. Также дело завели на мать 14-летней пострадавшей за неисполнение родительских обязанностей по воспитанию.

В городском управлении МВД уточнили, что правоохранители опросили всех участников происшествия. В данный момент расследование продолжается. 66-летнему охраннику грозит штраф от пяти тысяч или административный арест от 10 суток. Ещё возможен вариант обязательных работ от 60 часов.

На опубликованном в Интернете ролике видно, как мужчина ударил девушку. По словам анонимных источников, он так поступил, поскольку она курила, игнорировала замечания. Поэтому мать девушки может получить административный штраф 100-500 рублей.

Представители торгового комплекса "Космос" заявили, что отстранили охранника от работы и сейчас заняты внутренней проверкой. Они подчеркнули, что он — не их работник, а сотрудник другой частной компании.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.