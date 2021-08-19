В Симферополе из-за ливней задержан ряд авиарейсов, на улицах откачивают воду

В Симферополе за два часа выпало 130% месячной нормы осадков, сообщили "Интерфаксу" в крымском гидрометцентре.

По словам его директора Татьяны Любецкой, ливень обрушился на Симферополь 19 августа около 15.00. При этом в некоторых местах горожане наблюдали град размером с "рублёвую монету".

Из-за непогоды в аэропорту Симферополя заявили о задержке девяти рейсов.

В администрации Симферополя сообщили, что в настоящее время ведутся работы по ликвидации подтопления ряда городских территорий. Сотрудники МБУ "Город" откачивают воду с подтопленных участков на улице Яблочкова и в переулке Марсовом посёлка Грэсовского.

В управлении МЧС по Крыму предупредили, что вероятность ливней с грозой, градом и шквалистыми ветром сохранится в Симферополе 20 августа.

Горожанам рекомендовано в случае непогоды не выходить из дома без экстренной необходимости, плотно закрыть окна и не подходить к ним близко, убрать с балконов и дворов в частном секторе всё, что может унести ветром.

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