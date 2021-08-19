Мошенники придумали новую схему обмана через вымышленный перерасчет пенсии. Злоумышленники звонят россиянам, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда, и заявляют о накопившемся долге. Об этом рассказали "Известия".
Схема работает следующим образом. Мошенники звонят жертвам от имени ПФР. Затем они предупреждают о снижении пенсии, если не будет произведена оплата по долгу на специальном счете. Жертва переводит деньги напрямую мошенникам и остается без средств.
Юристы отмечают, что размер пенсии действительно может быть уменьшен судебными приставами из-за непогашенных задолженностей. В базе должников числится около миллиона пенсионеров.
Силовые структуры сообщили о случае, когда жительница Москвы перевела мошеннику 75 тысяч рублей. Злоумышленник представился сотрудников ПФР и дал ей ненастоящий номер службы федеральных приставов.
Специалисты Kaspersky Who Calls подтвердили рост мошенничеств, связанных с пенсией. А жертвами злоумышленников часто становятся люди в возрасте от 60 лет.
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