Мошенники грозятся снизить пенсии россиян из-за долгов

Мошенники придумали новую схему обмана через вымышленный перерасчет пенсии. Злоумышленники звонят россиянам, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда, и заявляют о накопившемся долге. Об этом рассказали "Известия".

Схема работает следующим образом. Мошенники звонят жертвам от имени ПФР. Затем они предупреждают о снижении пенсии, если не будет произведена оплата по долгу на специальном счете. Жертва переводит деньги напрямую мошенникам и остается без средств.

Юристы отмечают, что размер пенсии действительно может быть уменьшен судебными приставами из-за непогашенных задолженностей. В базе должников числится около миллиона пенсионеров.

Силовые структуры сообщили о случае, когда жительница Москвы перевела мошеннику 75 тысяч рублей. Злоумышленник представился сотрудников ПФР и дал ей ненастоящий номер службы федеральных приставов.

Специалисты Kaspersky Who Calls подтвердили рост мошенничеств, связанных с пенсией. А жертвами злоумышленников часто становятся люди в возрасте от 60 лет.

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