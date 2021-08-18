Верховный суд Чувашской республики оштрафовал молодого человека, который жарил вместе с друзьями сосиски на Вечном огне в Чебоксарах, на 150 тысяч рублей за осквернение символов воинской славы России.
В октябре прошлого года в Instagram было опубликовано видео, на котором молодой человек жарит сосиски на Вечном огне у памятника солдатам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Во время преступного деяния 24-летний житель Чувашии смеялся. В республиканском МВД инцидент назвали "актом вандализма". Полицейские задержали правонарушителя, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. На него было заведено уголовное дело по факту осквернения символов воинской славы России (часть 3 статьи 354.1 УК РФ). Суд оштрафовал злоумышленника на 150 тысяч рублей.
В мае текущего года наказание за совершение подобного преступления было ужесточено: теперь виновному может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Поскольку житель Чебоксар совершил преступление в 2020 году, то его судили в соответствии с предыдущей редакцией статьи 354.1 УК РФ.
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