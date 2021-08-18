Пахнуло: в Челябинске произошёл залповый выброс сероводорода

Мощный залповый выброс сероводорода произошел в Металлургическом районе Челябинска в ночь на 18 августа.

По информации минэкологии региона, сильнейшее превышение уровня сероводорода в воздухе выявили в районе очистных сооружений местного Производственного объединения водоснабжения. Туда отправили передвижные лаборатории, которые подтвердили факт выброса.

В связи с происшествием городским предприятиям поручили снизить объём выбросов в атмосферный воздух, администрации Челябинска — усилить полив улиц.

Горожанам рекомендовали при появлении неприятного запаха не открывать окна для проветривания, стараться не выходить на улицу, пользоваться масками и другими средствами защиты органов дыхания, а также пить больше воды.

Сообщается, что в настоящее время ситуация в городе стабилизировалась. Передвижные лаборатории не фиксируют превышения уровня сероводорода в жилых районах. В минэкологии отмечают, что выброс был разовый.

Данные о происшествии планируется направить в природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор для проведения проверок.

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