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В Германии снова погодный апокалипсис: теперь это торнадо

Происшествия » Глобальные » Стихии

Сильный шторм, сопровождаемый торнадо, обрушился на небольшой город на севере Германии, оставив за собой след разрушений и сделав несколько домов совершенно непригодными для жизни.

В Германии снова погодный апокалипсис: теперь это торнадо

Об этом сообщают местные власти.

Непогода обрушилась на город Гроссхайде на северо-западе немецкой земли Нижняя Саксония. Мощная буря сорвала крыши с домов, перевернула машины и вырвала с корнем деревья, а перепуганные местные жители размещали в соцсетях видео с воронкообразным облаком, бушующим над полями.

 

Кадры, опубликованные в социальных сетях, показали огромный серый вихрь, кружащийся над рощей недалеко от Гроссхайде и заставляющий людей искать убежище в своих домах. Некоторые говорили, что никогда раньше не видели ничего подобного в этом районе.

По оценкам немецких СМИ, торнадо имел в диаметре от нескольких десятков до ста метров и вращался со скоростью от 180 до 250 километров в час.

“Основываясь на свидетельствах очевидцев и видеоматериалах, можно с уверенностью сказать, что это был торнадо, - заявил немецкой телекомпании NDR эксперт метеорологической службы Андреас Фридрих.

Местные власти, однако, заявили, что все еще “неясно”, действительно ли это был торнадо или “торнадоподобный шторм”.

Буря оставила в городе следы разрушений. Улицы завалены грудами мусора, а некоторые дома сильно повреждены. Также повреждены несколько линий электропередачи, водоснабжения и газоснабжения.

“Это был чистый хаос”, - сказал Мануэль Гольдштейн, представитель местной пожарной службы, назвав шторм “беспрецедентным”. Спасатели с трудом добрались до поврежденных зданий, потому что улицы были заполнены мусором, упавшими деревьями и опрокинутыми автомобилями.

Точный масштаб ущерба до сих пор неясен, но, по данным местных властей, было повреждено не менее 50 домов. Пять из них стали полностью непригодны для жизни. Во время шторма никто не пострадал, что местные спасатели назвали “чудом”.

Напомним, менее месяца назад соседние с пострадавшим регионом немецкие земли Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц пострадали от сильных наводнений, которые в Западной Германии унесли почти 200 жизней.

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Автор: Ольга Лебедева
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