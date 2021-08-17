В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что никто не выжил при крушении самолета Ил-112В в Московской области.
Воздушное судно вылетело с аэродрома в Кубинке и направлялось в Раменское. Опытным образцом военно-транспортного Ил-112В управляли три члена экипажа во главе с командиром, заслуженным летчиком-испытателем, Героем России Николаем Куимовым. Самолет потерпел крушение в районе населенного пункта Никольское. После удара о землю Ил-112В взорвался. Погибли все, кто находился на борту.
Экипаж готовился провести демонстрационный полет на форуме "Армия-2021", который состоится с 22 по 28 августа.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту нарушения правил эксплуатации воздушного транспорта.
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