В Подмосковье потерпел катастрофу самолёт Ил-112В

Инцидент произошел в подмосковной Кубинке.

По сообщению РИА Новости, опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение в подмосковной Кубинке 17 августа.

Объединенная авиастроительная корпорация подтвердила информацию.

Инцидент произошел при заходе на посадку во время тренировочного полета, специальная комиссия выясняет причины случившегося.

Telegram-канал Baza утверждает, что на борту воздушного судна находилось три человека, включая лётчика-испытателя, героя России Николая Куимова. По предварительным данным, экипаж погиб.

Ил-112В — российский легкий транспортный самолет нового поколения, произведенный на Воронежском авиационном заводе. Самолет призван заменить устаревшие модели Ан-24 и Ан-26. Ил-112В предназначен для транспортировки и десантирования военнослужащих, вооружения, легкой техники и прочих грузов массой до пяти тонн. Его первый полет состоялся в 2019 году.

Ранее данный самолет прибыл в Жуковский, чтобы поучаствовать в форуме "Армия-2021", проходящем с 22 по 28 августа.