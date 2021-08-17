В Подмосковье задержали тренера, который украл у подопечного 25 миллионов рублей

В Московской области сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых в воровстве 25 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Пострадавший руководил фирмой и жил в элитном районе. Также мужчина занимался хоккеем. Тренер вместе со своим знакомым переехал ближе к этому комплексу и два месяца следил за жертвой. Злоумышленник часто приходил в гости к подопечному и знал, где находятся деньги.

В пресс-службе рассказали, как тренер и его сообщник обокрали мужчину:

"Дождавшись, когда хозяин долгое время отсутствовал, правонарушители незаконно проникли через открытое окно к нему в жилище".

Злоумышленники украли:

часы;

деньги;

украшения;

другое ценное имущество.

Всего грабители похитили 25 миллионов рублей. Сотрудники полиции посмотрели записи с камер и за два дня задержали мужчин. В ходе обыска правоохранители обнаружили украденные вещи. Кроме того, у злоумышленников нашли пистолет.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Правоохранители продолжают расследование.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.