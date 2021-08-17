36 человек арестованы в Алжире за то, что линчевали подозреваемого в поджогах

Алжирская полиция арестовала 36 человек, включая трех женщин, участвовавших в линчевании мужчины, подозреваемого в том, что он устроил один из лесных пожаров в стране.

Напомним, в североафриканском государстве полыхают лесные пожары, вызванные сильной жарой. В огне погибли по меньшей мере 90 человек. Власти Алжира неоднократно говорили о "рукотворности" некоторых пожаров.

Что случилось

Как рассказал журналистам начальник полиции района Тизи Узу, наиболее пострадавшего от огненной стихии, Мохаммед Чакур, 38-летний мужчина пришел в участок и попросил укрыть его от горожан, которые заподозрили Джамеля Бена Исмаила в "причастности" к лесному пожару, подобравшемуся к их домам.

"Большая толпа быстро собралась снаружи, — говорит Чакур. — Когда Исмаила посадили в фургон, чтобы везти в безопасное место, часть людей ворвалась внутрь и стали его избивать. Затем вытащили мужчину наружу и подожгли".

Шокирующие кадры расправы широко распространились в интернете и вызвали возмущение в Алжире.

"Виновные понесут суровое наказание”, — заявил прокурор, добавив, что "одиозные преступления не должны оставаться безнаказанными”.

Алжирская лига защиты прав человека назвала расправу "варварской и зверской” и потребовала "справедливости для тех, кто несет ответственность за отвратительное убийство".

"Сцены линчевания и поджога предполагаемого поджигателя-молодого художника, который пришел помочь потушить пожар, — шокируют”, — заявили в алжирской группе.

Отец Бен Исмаила призвал людей к "спокойствию”, а власти — "пролить свет” на смерть его сына.