EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Паралимпиада в Токио пройдёт при пустых трибунах. Пустят только школьников
Западные политики о ситуации в Афганистане - цитатник
Хотят ли талибы* мира и какой он в их представлении может быть
Как Меркель испортит Украине "всю ляпоту", рассказал киевский политолог
Генерал-"афганец": Кабул был обречён Штатами на позорную капитуляцию
США задались целью лишить экономику России статуса рыночной
Талибы* и американцы выстрелами разгоняют афганцев у аэропорта Кабула
Ашраф Гани, убегая, прихватил столько денег, что они не влезли в вертолёт
Бизнес в России молодеет: самозанятость регистрируют подростки

36 человек арестованы в Алжире за то, что линчевали подозреваемого в поджогах

Происшествия

Алжирская полиция арестовала 36 человек, включая трех женщин, участвовавших в линчевании мужчины, подозреваемого в том, что он устроил один из лесных пожаров в стране.

36 человек арестованы в Алжире за то, что линчевали подозреваемого в поджогах

Напомним, в североафриканском государстве полыхают лесные пожары, вызванные сильной жарой. В огне погибли по меньшей мере 90 человек. Власти Алжира неоднократно говорили о "рукотворности" некоторых пожаров.

Что случилось

Как рассказал журналистам начальник полиции района Тизи Узу, наиболее пострадавшего от огненной стихии, Мохаммед Чакур, 38-летний мужчина пришел в участок и попросил укрыть его от горожан, которые заподозрили Джамеля Бена Исмаила в "причастности" к лесному пожару, подобравшемуся к их домам.

"Большая толпа быстро собралась снаружи, — говорит Чакур. — Когда Исмаила посадили в фургон, чтобы везти в безопасное место, часть людей ворвалась внутрь и стали его избивать. Затем вытащили мужчину наружу и подожгли".

Шокирующие кадры расправы широко распространились в интернете и вызвали возмущение в Алжире.

"Виновные понесут суровое наказание”, — заявил прокурор, добавив, что "одиозные преступления не должны оставаться безнаказанными”.

Алжирская лига защиты прав человека назвала расправу "варварской и зверской” и потребовала "справедливости для тех, кто несет ответственность за отвратительное убийство".

"Сцены линчевания и поджога предполагаемого поджигателя-молодого художника, который пришел помочь потушить пожар, — шокируют”, — заявили в алжирской группе.

Отец Бен Исмаила призвал людей к "спокойствию”, а власти — "пролить свет” на смерть его сына.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Сбежавший из Афганистана президент всё ещё легитимный глава государства
Паралимпиада в Токио пройдёт при пустых трибунах. Пустят только школьников
Западные политики о ситуации в Афганистане - цитатник
Хотят ли талибы* мира и какой он в их представлении может быть
Как Меркель испортит Украине "всю ляпоту", рассказал киевский политолог
Генерал-"афганец": Кабул был обречён Штатами на позорную капитуляцию
США задались целью лишить экономику России статуса рыночной
Талибы* и американцы выстрелами разгоняют афганцев у аэропорта Кабула
Ашраф Гани, убегая, прихватил столько денег, что они не влезли в вертолёт
Бизнес в России молодеет: самозанятость регистрируют подростки
Популярное
Мир. Новости мира
Талибы* объявили войну в Афганистане оконченной

Боевики "Талибана"* (организации, запрещённой в РФ) объявили о полной победе в своей двухдесятилетней борьбе за независимость Афганистана от США. .

Талибы* объявили войну в Афганистане оконченной
"Обстановка хорошая": российский дипломат прокомментировал ситуацию в Кабуле
Мир. Новости мира
"Обстановка хорошая": российский дипломат прокомментировал ситуацию в Кабуле
Новости Украины
Украинский политолог: наши инфантилы должны извлечь урок из событий в Афгане
Мир. Новости мира
В небе над Узбекистаном столкнулись МиГ-29 и афганский самолёт
Любовь Степушова Урок миру: шесть причин успеха "Талибана"* Любовь Степушова Василий Амирджанов Власти Белоруссии готовятся к блокировке соцсетей Василий Амирджанов Игорь Буккер Опасная любовь: самовлюблённые "нарциссы" могут стоить вам жизни Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Кадыров назвал события в Афганистане очередной американской аферой
Новости Украины
Украине посоветовали не злить Россию после бегства США из Афганистана
Десятки афганских самолётов и вертолётов проникли в Узбекистан
Мир. Новости мира
Десятки афганских самолётов и вертолётов проникли в Узбекистан
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников