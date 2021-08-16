Женщина в Башкирии выкинула из окна роддома чужого ребёнка

29-летняя женщина в Стерлитамаке выбросила из окна новорожденного младенца роженицы, которая находилась с ней в одной палате. Ужасный случай произошёл в Клинической больнице №1 около 18.00.

Палата находилась на третьем этаже. Ребёнок скончался на месте. Информацию подтвердили в региональном Следственном управлении СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. в ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)", — говорится в сообщении СК РФ.

С подозреваемой в данный момент ведутся следственные действия. СК выясняет причины, которые повлекли женщину к совершению преступления.

Недавно выписали из психушки

По информации местных жителей, выкинувшую младенца зовут Алина. Она продолжительное время находилась под наблюдением в психоневрологическом диспансере.

Женщину полностью выписали 12 августа.

Она работала участковым терапевтом в одной из больниц Стерлитамака.