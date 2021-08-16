Власти Крыма: угрозы прорыва дамбы в Керчи нет

Заместитель главы Крыма Юрий Гоцанюк заявил, что в Крыму нет угрозы прорыва дамбы. Таким образом, он опроверг данные некоторых СМИ, которые после заявлений депутата Госдумы от крымского региона Константина Бахарева начали писать о том, что нужно укрепить существующую дамбу.

Средства массовой информации опубликовали новости с громкими заголовками, что может произойти прорыв дамбы, и тогда "Керчь уйдёт под воду". Всё это привело к паническим слухам в социальных сетях.

Источник в МЧС сообщил о том, что ситуация находится под контролем.

"Ситуация под контролем. Никакой угрозы прорыва дамбы в Керчи нет. Более того, мы укрепляем дамбы, чтобы не было никакого разрушения", — рассказал Гоцанюк изданию "Крым-24".

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