Кассир московского отделения "Сбербанка" украл 12 миллионов рублей

В Москве кассир Сбербанка украл 12 миллионов рублей и попытался сбежать из России, но злоумышленника успели задержать. Об этом сообщают сотрудники правоохранительных органов.

По данным источника, работник Сбербанка, который похитил 12 миллионов рублей, — мужчина 26 лет. Его зовут Виктор Гадиев. Он забрал упаковки с деньгами и отправился в уборную, где сложил их в сумку. Затем вор без проблем вышел из банка.

Отделение, в котором произошёл инцидент, находилось на Волгоградском проспекте. Сотрудники полиции перехватили вора в аэропорту.

Молодой человек признаёт вину и помогает правоохранителям. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сотрудница "Сбербанка" в Коврове Владимирской области похищала деньги у стариков. Консультант во время работы списывала деньги со счетов. Это были маленькие суммы: за год мошенница украла 11 тысяч рублей. Злоумышленница обманула восемь пожилых клиентов банка.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.