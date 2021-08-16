Московский суд приговорил пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш к полутора годам ограничения свободы за подстрекательство к нарушению санитарных норм во время митинга в столице. Об этом обвиняемая написала на своей странице в Twitter.
По данным правоохранителей, Кира Ярмыш и другие фигуранты "санитарного дела" в Интернете призывали народ, среди которого были заболевшие "ковидом" люди, участвовать в акции в поддержку Алексея Навального. Сторона обвинения требовала для оппозиционерки два года ограничения свободы.
По закону Кира Ярмыш не может уезжать из Москвы и Московской области, а также посещать митинги.
Активистка — четвёртая осуждённая по "санитарному делу". По нему также проходят:
Напомним, что суд снял обвинения с Константина Янкаускаса, муниципального депутата, когда тот отказался избираться в Государственную думу. За нарушение самоизоляции на сто тысяч рублей оштрафовали активиста Дани Акеля.
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