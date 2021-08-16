Несовершеннолетних родителей подозревают в убийстве ребенка под Воронежем

В Воронежской области несовершеннолетние родители сбежали в соседнее село после того, как их четырехмесячный ребенок утонул в ведре. Полицейские нашли и задержали их.

Инцидент произошел 12 августа в поселке Вишнёвый (Богучанский район). 17-летняя Ева и ее 14-летний сожитель Олег уложили спать ребенка и отправились в гости к матери девушки. Женщина заставила их вернуться обратно, когда узнала, что юные родители оставили младенца одного. Когда пара вернулась, то обнаружила, что ребенок утонул в ведре с водой, которое стояло около кроватки. Испугавшись ответственности, пара сбежала в соседнее село, где находилась коррекционная школа, в которой учились несовершеннолетние родители.

Правоохранители задержали Еву и Олега и возбудили уголовное дело по факту убийства. Сейчас пара находится под подпиской о невыезде. Эксперты обнаружили на шее ребенка следы удушения. Родителей могут отправить под суд за убийство младенца.

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