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Несовершеннолетних родителей подозревают в убийстве ребенка под Воронежем

Происшествия

В Воронежской области несовершеннолетние родители сбежали в соседнее село после того, как их четырехмесячный ребенок утонул в ведре. Полицейские нашли и задержали их.

Несовершеннолетних родителей подозревают в убийстве ребенка под Воронежем

Инцидент произошел 12 августа в поселке Вишнёвый (Богучанский район). 17-летняя Ева и ее 14-летний сожитель Олег уложили спать ребенка и отправились в гости к матери девушки. Женщина заставила их вернуться обратно, когда узнала, что юные родители оставили младенца одного. Когда пара вернулась, то обнаружила, что ребенок утонул в ведре с водой, которое стояло около кроватки. Испугавшись ответственности, пара сбежала в соседнее село, где находилась коррекционная школа, в которой учились несовершеннолетние родители.

Правоохранители задержали Еву и Олега и возбудили уголовное дело по факту убийства. Сейчас пара находится под подпиской о невыезде. Эксперты обнаружили на шее ребенка следы удушения. Родителей могут отправить под суд за убийство младенца.

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Мужское / Женское - Недоглядела. Выпуск от 23.05.2018
Автор: Игорь Рябов
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