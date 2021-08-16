Видео: в Когалыме мужчину столкнули с шестого этажа

В городе Когалым Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) мужчину столкнули с балкона шестого этажа многоэтажного дома. Очевидец снял происходящее на видео и опубликовал ролик в Сети.

Мужчина сидел на балконной раме, свесив ноги вниз. К нему сзади подошел приятель и толкнул его. Потерпевший полетел вниз, попутно задев кондиционер. Сейчас он находится в реанимации с серьезными травмами.

В полиции ХМАО рассказали, что двое собутыльников распивали спиртные напитки в квартире, расположенной на шестом этаже, и 56-летний мужчина вытолкнул с балкона 26-летнего приятеля. Пострадавший находится в больнице, а второй участник инцидента задержан.

В ближайшее время будет возбуждено уголовное дело.