Видео: в Когалыме мужчину столкнули с шестого этажа

В городе Когалым Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) мужчину столкнули с балкона шестого этажа многоэтажного дома. Очевидец снял происходящее на видео и опубликовал ролик в Сети.
Мужчина сидел на балконной раме, свесив ноги вниз. К нему сзади подошел приятель и толкнул его. Потерпевший полетел вниз, попутно задев кондиционер. Сейчас он находится в реанимации с серьезными травмами.
В полиции ХМАО рассказали, что двое собутыльников распивали спиртные напитки в квартире, расположенной на шестом этаже, и 56-летний мужчина вытолкнул с балкона 26-летнего приятеля. Пострадавший находится в больнице, а второй участник инцидента задержан.
В ближайшее время будет возбуждено уголовное дело.
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