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Более тысячи погибших: землетрясение "перевернуло" Гаити

Происшествия » Глобальные » Стихии

В минувшую субботу мощное землетрясение буквально перевернуло Гаити. Официальные лица Карибской страны сообщают, что под завалами зданий найдено уже 1257 тел погибших и что это "ещё не всё, так как поиски продолжаются".

Почти шесть тысяч человек получили ранения.

 

По данным Агентства гражданской защиты, было разрушено почти 3000 домов и повреждено более 5400.

При этом власти уже начали готовиться к новому потрясению — на Гаити идёт тропический шторм "Грейс".

Премьер-министр Гаити Ариэль Генри объявил чрезвычайное положение на месяц.

В настоящее время шторм движется на северо-запад от Пуэрто-Рико и, как ожидается, затронет Гаити и Доминиканскую Республику в понедельник-вторник.

По данным Национального центра ураганов США, при скорости ветра в настоящее время около 64 км/ч (40 миль в час) Грейс может затопить Гаити дождем до 25 см.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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