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Назвали возможную причину ДТП в Ставрополе

Происшествия

В Ставрополе водитель маршрутки слишком сильно разогнался и свернул в сторону, чтобы не врезаться в машину спереди. Газель протаранила ограждение и скамейку, задела пешехода и столкнулась с деревом. Специалисты рассматривают версию, при которой отказали тормоза. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС края.

Назвали возможную причину ДТП в Ставрополе

По данным краевого управления ГИБДД из-за ДТП на улице Льва Толстого с маршруткой "Газель Некст" пострадали пять человек. Один из них тот самый пешеход. Их доставили в больницу. Другим четырём пострадавшим медицинские работники помогли на месте.

Установлен возраст водителя — 56 лет. За последние два года у него не были зафиксированы нарушения на дороге. Сотрудники управления сообщили:

"Сам мужчина поясняет, что у него случилась техническая неисправность — отказали тормоза. Эта версия сейчас проверяется, однако следы торможения имеются на дороге".

Напомним, что ранее на юге Санкт-Петербурга водителю автобуса № 130 стало плохо, из-за чего он врезался в столб. Госпитализировали семь человек.

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ДТП. Подборка на видеорегистратор за 14.08.2021 Август 2021
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
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