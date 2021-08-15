В центре Москвы киргизы устроили массовый спарринг

В центре Москвы работники полиции задержали 12 киргизов из-за массового боксёрского спарринга. Об этом журналистам рассказали сотрудники правоохранительных органов.

По словам источника, 14 августа правоохранители выехали на вызов во двор дома под номером шесть на Тверской улице. Там группа неизвестных мужчин занимались поединками. Граждан Киргизии отправили в полицейское отделение. Там они дали объяснения. Сейчас проводится проверка и устанавливаются обстоятельства.

Напомним, что в июле произошла массовая драка мигрантов в Кузьминках. На Зеленодольской улице свидетели насчитали двести участников. Они были приезжими из стран Средней Азии. Сначала конфликт ограничивался словами, затем в руках оказались бутылки и палки. Участники массовой ссоры пугали прохожих и мешали движению транспорта.

Несколько мигрантов отправились в больницу с ножевыми ранами. Полицейские задержали более ста человек. Правоохранители заранее знали о массовой драке: их предупредил случайно оказавшейся в чате мигрантов человек.

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