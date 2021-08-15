Челябинский чиновник пырнул ножом коллегу во время застолья

В Челябинской области российский чиновник из ЖКХ пырнул своего коллегу во время праздника.

Происшествие случилось этой ночью в администрации Кунашакского района, в гараже для водителей. Пострадавшего чиновника доставили в реанимацию.

"Весь двор был в крови", — сообщил свидетель поножовщины.

Кто именно участвовал в конфликте пока никто не знает. Глава района Сибагатулла Аминов и сотрудники правоохранительных органов не стали комментировать инцидент.

Ранее на турбазе от избиения умер глава амурского Минцифры Александр Курдюков. У него были ссоры с отдыхающим, поскольку тот уделял внимание жене чиновника.

Курдюкову было 39 лет. Его кончину прокомментировал губернатор Амурской области Василий Орлов:

"Вчера вечером умер Александр Михайлович Курдюков. Работали с ним в правительстве. Он был министром цифрового развития и связи Амурской области. Светлая память. Ушел очень рано".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.