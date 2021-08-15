Глава суннитского движения обвинил президента Ливана в трагедии со взрывом

Минздрав Ливана сообщил, что от взрыва цистерны с топливом в районе Аккар погибли 28 человек. Президент страны Мишель Аун потребовал направить все силы на помощь пострадавшим и тщательно расследовать происшествие. Саад Харири, лидер суннитской организации "Аль-Мустакбаль", заявил, что в трагедии виноват руководитель государства и ему необходимо уйти в отставку.

Джордж Кеттане, глава Ливанской организации "Красный Крест" написал в социальной сети о 79 пострадавших из-за сегодняшнего взрыва. Несколько человек пропали без вести. Задействовали 24 бригады скорой помощи: медики госпитализировали людей с ожогами.

В резервуаре было 60 тысяч литров мазута. Взрыв случился ночью, после чего вспыхнул пожар. Спасатели смогли ликвидировать огонь. Повезло, что очаг находился далеко от домов, рядом был только пустырь со складом. Люди, которые находились на месте происшествия, хотели забрать топливо.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ливана из-за произошедшей трагедии. В МИД нашей страны сообщили, что ожидают скорейшее расследование взрыва. Причины происшествия пока неизвестны.

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