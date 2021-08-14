EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Врач Альберт До назвал четыре главных признака цирроза печени
Зеленский отреагировал на расистский конфликт с чемпионом ОИ Жаном Беленюком
Пенсия Ангелы Меркель после отставки составит 15 тыс. евро
Дочь Ирины Салтыковой объяснила отсутствие фото с матерью
Новая вспышка COVID-19 затормозит экономическое развитие Китая
Лукашенко назвал условия передачи власти в Белоруссии
От уборщиков до бизнесменов: чем зарабатывают мигранты в Москве
Психиатр оценил разрешение вернуть сотрудников с удалёнки в офис
Кузнецова не поддержала идею принудительной вакцинации детей

Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже выросло до 24

Происшествия

Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже увеличилось до 24, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

За медицинской помощью обратились ещё два человека.

Состояние одного пострадавшего врачи оценивают как средней степени тяжести. Второй пострадавший от госпитализации отказался.

С настоящее время в больнице находятся 17 человек, трое из них в крайне тяжёлом состоянии.

Напомним, что 12 августа в Воронеже взорвался автобус маршрута 10а. Специалисты до сих пор не установили причины трагедии.

В результате взрыва два человека погибли.

Видео с места ЧП.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Растет число пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже
Автор: Снежана Шахова
Последние материалы
Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже выросло до 24
108 тыс. жителей Краснодарского края остались без света из-за непогоды
Врач Альберт До назвал четыре главных признака цирроза печени
Зеленский отреагировал на расистский конфликт с чемпионом ОИ Жаном Беленюком
Пенсия Ангелы Меркель после отставки составит 15 тыс. евро
Дочь Ирины Салтыковой объяснила отсутствие фото с матерью
Новая вспышка COVID-19 затормозит экономическое развитие Китая
Лукашенко назвал условия передачи власти в Белоруссии
От уборщиков до бизнесменов: чем зарабатывают мигранты в Москве
На Кубани 29 тысяч человек остались без света
Популярное
Новости Украины
В Сеть слили список участников "Крымской платформы"

Намерения Киева "засекретить" список участников "Крымской платформы" оказались пустым звуком.

В Сеть слили список участников "Крымской платформы"
Как "гений гиперзвука" Куранов мог совершить госизмену
Происшествия
Как "гений гиперзвука" Куранов мог совершить госизмену
Россия
В Москве массово выдворяют мигрантов
Евросоюз
Иезуитское наказание: Меркель не останется на "Крымской платформе"
Игорь Буккер Опасная любовь: самовлюблённые "нарциссы" могут стоить вам жизни Игорь Буккер Любовь Степушова Иезуитское наказание: Меркель не останется на "Крымской платформе" Любовь Степушова Василий Амирджанов Лавров поддержал дискуссию о западных стереотипах Василий Амирджанов
Российский шоу-бизнес
Собчак снова поспорила с Захаром Прилепиным
Новости Белоруссии
Лукашенко назвал условия передачи власти в Белоруссии
"Враг готов на всё": украинская спортсменка извинилась за фото с россиянкой
Одиночные виды
"Враг готов на всё": украинская спортсменка извинилась за фото с россиянкой
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников