Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже выросло до 24

Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже увеличилось до 24, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

За медицинской помощью обратились ещё два человека.

Состояние одного пострадавшего врачи оценивают как средней степени тяжести. Второй пострадавший от госпитализации отказался.

С настоящее время в больнице находятся 17 человек, трое из них в крайне тяжёлом состоянии.

Напомним, что 12 августа в Воронеже взорвался автобус маршрута 10а. Специалисты до сих пор не установили причины трагедии.

В результате взрыва два человека погибли.

Видео с места ЧП.

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