В Новокузнецке врач обматерила пациентку

Жительница Новокузнецка пришла к врачу с температурой 39 градусов, но врач обматерила посетительницу и отказалась ее лечить. Девушка сняла все на видео, которое опубликовала в Сети.

Пациентка рассказала, что у нее на протяжении недели держалась высокая температура, но медучреждение не подтверждало коронавирус, а врач не выписывала лекарства.

Врач объяснила свой отказ в лечении тем, что "надо было раньше приходить". Сотрудница больницы обматерила пациентку и выгнала ее из кабинета за то, что та вела съемку.

По словам подруги пациентки, после произошедшего девушка была госпитализирована. Ее положили "под капельницы и кислород".

О реакции правоохранительных органов на данный инцидент пока не известно.