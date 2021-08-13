В Керчи начали эвакуировать людей из зоны подтопления

Людей начали эвакуировать из-за подтопления в Керчи 13 августа.

По информации городских властей, из зоны подтопления на территории Вокзального шоссе эвакуировали десятерых горожан. Четверо из них – дети.

В настоящее время эвакуированных доставили в пункт временного размещения, развернутый в детской школы искусств на улице Войкова. Власти города решают вопрос расселения людей в гостиницы и их питания.

Как сообщает городская администрация, из-за сильных осадков в Керчи произошло подтопление расположенного в низине частного сектора. В частности, на улице Глухова вода начала поступать в 40 домов. В связи с подтоплением было перекрыто движение по нескольким улицам.

В настоящее время сотрудники МЧС занимаются расчисткой ливневых систем русла реки Мелек-Чесме. Работы проводятся в районе стадиона имени 50-летия Октября. В них задействовано 50 человек и техника. Спасатели расчищают закупоренные участки ливнёвки. Кроме того, в городе ведется откачка прибывающей воды. Оборудуются временные укрепительные сооружения.

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