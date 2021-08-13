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Правоохранители опровергли версию о взрыве баллонов с газом в воронежском ПАЗе

Происшествия

В правоохранительных органах заявили, что в автобусе ПАЗ, который накануне взорвался в Воронеже, не было баллонов с газом. Автобус работал на дизельном топливе. Об этом сообщает RT в своём Telegram-канале.

Правоохранители опровергли версию о взрыве баллонов с газом в воронежском ПАЗе

Источник RT призвал прекратить спекуляции на тему взрыва газовых баллонов в воронежском автобусе. Эксперты тщательно осмотрели транспортное средство и выяснили, что оно работало на дизеле. Из Москвы должны прибыть взрывотехники, чтобы дать своё заключение по поводу ЧП.

Что касается мощности взрыва, то она была небольшой — около 300 граммов в тротиловом эквиваленте, отметил правоохранитель. Он добавил, что версия о террористическом акте с высокой долей вероятности будет отброшена, поскольку никаких доказательств этому не найдено. Образцы, собранные с места взрыва, будут отправлены в Москву, где их исследуют специалисты, чтобы сделать окончательный вывод о том, что произошло.

В Воронеже 12 августа прогремел взрыв в пассажирском автобусе. В результате происшествия погибли две женщины, еще 17 человек пострадали. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося и устанавливают причину взрыва.

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова
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