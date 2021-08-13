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Семьи погибших при взрыве автобуса в Воронеже получат по 1 млн рублей

Происшествия

Власти Воронежской области назвали суммы выплат семьям погибших и тяжелораненым при взрыве автобуса.

Семьи погибших при взрыве автобуса в Воронеже получат по 1 млн рублей

Глава региона Александр Гусев сообщил в своём телеграм-канале, что родным жертв происшествия с автобусом в Воронеже выплатят по 1 млн рублей. Пострадавшие с тяжёлыми ранениями получат по 500 тысяч рублей.

По словам губернатора, размеры компенсаций для остальных пострадавших будут определены позже.

Напомним, вечером 12 августа на улице Кольцовской в Воронеже взорвался автобус ПАЗ. ЧП случилось на остановке во время посадки пассажиров в автобус. В результате взрыва погибли две женщины. Они скончались в городских больницах, куда их доставили с тяжёлыми травмами. Всего при взрыве автобуса пострадали около двух десятков человек.

В связи с инцидентом в следственном управлении СКР по Воронежской области возбудили уголовное дело по статье "Ненадлежащее оказание услуг по перевозке пассажиров, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека". Позже расследование этого дела передали в Главное следственное управление СКР.

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Теракт или нет: Что известно о взрыве воронежского автобуса / Видео взрыва
Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Людмила Черткова
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