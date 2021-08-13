Россия не продлила визу спросившей Лукашенко о репрессиях журналистке

Россия не продлила визу журналистке "Би-би-си" Саре Рейнсфорд, которая задала президенту Белоруссии Александру Лукашенко вопрос о репрессиях. Журналистка должна покинуть РФ до конца августа.

Отказ в продлении визы является ответом на дискриминацию российских средств массовой информации в Великобритании. Рейнсфорд пока не дала комментарий по поводу случившегося.

Ранее на "Большом разговоре с президентом" Белоруссии Рейнсфорд спросила у Александра Лукашенко, не стал ли он нелегитимным после жестоких репрессий в отношении своих граждан. Белоруссий лидер попросил журналистку ответить за девушку, которая была застрелена в Конгрессе США. Рейнсфорд ответила, что она гражданин Великобритании, а не Соединенных Штатов. Тогда Лукашенко сказал, что никто не пытал людей в Белоруссии и все это выдумка.