Россия не продлила визу журналистке "Би-би-си" Саре Рейнсфорд, которая задала президенту Белоруссии Александру Лукашенко вопрос о репрессиях. Журналистка должна покинуть РФ до конца августа.
Отказ в продлении визы является ответом на дискриминацию российских средств массовой информации в Великобритании. Рейнсфорд пока не дала комментарий по поводу случившегося.
Ранее на "Большом разговоре с президентом" Белоруссии Рейнсфорд спросила у Александра Лукашенко, не стал ли он нелегитимным после жестоких репрессий в отношении своих граждан. Белоруссий лидер попросил журналистку ответить за девушку, которая была застрелена в Конгрессе США. Рейнсфорд ответила, что она гражданин Великобритании, а не Соединенных Штатов. Тогда Лукашенко сказал, что никто не пытал людей в Белоруссии и все это выдумка.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Намерения Киева "засекретить" список участников "Крымской платформы" оказались пустым звуком.