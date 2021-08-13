В Белграде загорелся один из крупнейших торговых центров

В Белграде загорелся китайский торговый центр. Пожарные в течение 7 часов пытались потушить пожар. На окончательную ликвидацию потребуется еще несколько дней.

Китайский ТЦ расположен в районе Новый Белград. Вечером были слышны звуки взрывов. В 8 вечера по местному времени прибыла полиция. Правоохранители подтвердили, что во время пожара в здании никого не было.

В час ночи пожарная служба смогла приостановить огонь на крыше ТЦ. Однако он продолжал распространяться на первом этаже здания.

К 3.24 по местному времени (4.24 по московскому времени) было привлечено 127 пожарных и 50 спецмашин. К 7 утра в Белграде над торговым центром были виден черный и густой дым. Об этом сообщает телерадиокомпания РТС.

Сообщается, что источником возгорания стал пожар в одном из ресторанов торгового центра.

Врачи, вызванные на место происшествия, сообщили, что только один пожарный получил незначительные травмы.

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