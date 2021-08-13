Сын владелицы автобуса рассказал о взрыве в Воронеже

Сын владелицы транспорта Дмитрий Радченко предположил, что в автобус могли что-то подкинуть. Об этом он рассказал «РЕН ТВ».

Радченко заявил, что автобус был на дизеле. Техосмотр проводился несколько дней назад. Дмитрий также отметил, что он внимательно следит за состоянием транспорта.

«Любой скажет, что у меня автобус всегда в отличном состоянии — и техническом, и внешнем, и внутреннем. Я за этим слежу», – рассказал он.

Радченко рассказал, что в автобусе услышал сильный хлопок.

Ранее эксперты проверили транспорт на признаки взрывчатых веществ. Проверка показала, что взрывчатка не является причиной взрыва автобуса.

По версии правоохранителей транспорт мог взорваться из-за технической неисправности или изменений в конструкцию, не предусмотренную для эксплуатации.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Двое человек скончались. Травмирован 21 человек.

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