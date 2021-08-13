В Керчи потоп на центральных улицах. Местные власти перекрыли перекрёсток улицы Самойленко и Борзенко, улицу Ерёменко рядом со стадионом. Троллейбусы не ездят с утра. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
Из-за сильных дождей поднялся уровень воды. Под водой оказались:
Представители администрации Керчи сообщили, что пока эвакуировать население нет необходимости. Они предупредили горожан:
"В связи с осадками в Керчи электротранспорт временно на линию не вышел. Общественный транспорт работает в штатном режиме".
Также водителям пришлось изменить маршрут.
Временно исполняющий обязанности главы администрации Керчи Святослав Брусаков сказал, что бригады по расчистке речки и других участков продолжают работу в дежурном режиме.
Местным жителям рекомендовали не ездить на личном транспорте.
В Крыму подтопило дома и общественные места. Есть риск возникновения чрезвычайного положения. Пока на территории объявили штормовое предупреждение.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провёл прямую линию в Симферополе.