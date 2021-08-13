В Керчи перекрыли центральные улицы из-за потопа

В Керчи потоп на центральных улицах. Местные власти перекрыли перекрёсток улицы Самойленко и Борзенко, улицу Ерёменко рядом со стадионом. Троллейбусы не ездят с утра. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Из-за сильных дождей поднялся уровень воды. Под водой оказались:

стадион,

оптовый рынок,

завод "Пролив", на котором производили рыбные консервы.

Представители администрации Керчи сообщили, что пока эвакуировать население нет необходимости. Они предупредили горожан:

"В связи с осадками в Керчи электротранспорт временно на линию не вышел. Общественный транспорт работает в штатном режиме".

Также водителям пришлось изменить маршрут.

Временно исполняющий обязанности главы администрации Керчи Святослав Брусаков сказал, что бригады по расчистке речки и других участков продолжают работу в дежурном режиме.

Местным жителям рекомендовали не ездить на личном транспорте.

В Крыму подтопило дома и общественные места. Есть риск возникновения чрезвычайного положения. Пока на территории объявили штормовое предупреждение.

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