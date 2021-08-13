В Воронеже увеличилось число погибших из-за взрыва автобуса

Число погибших в результате взрыва автобуса в Воронеже увеличилось до двух человек. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"В БСМП №1 скончалась ещё одна пострадавшая 1966 года рождения. Мои соболезнования родным и близким", — написал в своём в Телеграм-канале глава региона.

Ранее сообщалось, что из-за взрыва автобуса погибла 35-летняя женщина. Пострадавшая, которой оторвало ноги, скончалась в реанимации.

По данным Минздрава РФ, в результате происшествия с автобусом в Воронеже пострадали 19 человек. Состояние троих из них оценивается как тяжёлое. Восемь пострадавших находятся в состоянии средней тяжести.

Напомним, автобус взорвался в Воронеже вечером 12 августа. Инцидент произошёл на остановке на улице Кольцовской, когда в ПАЗ садились пассажиры.

По факту происшествия в региональном следственном управлении СКР возбудили уголовное дело по статье "Ненадлежащее оказание услуг по перевозке пассажиров, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека". СКР направил в Воронеж сотрудников Главного управления криминалистики.

Ход расследования дела о взрыве автобуса находится на контроле в центральном аппарате СКР.

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