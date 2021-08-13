Минздрав уточнил: 19 человек пострадали при взрыве автобуса в Воронеже

В российском Минздраве уточнили число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже и рассказали о их состоянии.

В пресс-службе министерства РИА Новости сообщили, что из-за ЧП с автобусом в Воронеже пострадали 19 человек, трое из которых находятся в тяжёлом состоянии. Состояние восьми пострадавших оценивается как среднетяжёлое.

Ранее сообщалось о гибели 35-летней женщины, которой при взрыве автобуса оторвало ноги. Она скончалась в реанимации.

Напомним, автобус ПАЗ взорвался вечером 12 августа на улице Кольцовской в Воронеже. По данным СКР, инцидент произошёл во время посадки пассажиров на остановке.

В связи с происшествием в областном СУ СКР завели уголовное дело по статье "Ненадлежащее оказание услуг по перевозке пассажиров, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека". В Воронеж направили специалистов Криминалистического центра СК России для помощи в осмотре места происшествия и выяснения обстоятельств ЧП.

В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что в настоящее время отрабатываются различные версии случившегося.

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