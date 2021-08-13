В Пакистане рвануло на заводе боеприпасов. Есть жертвы

Мощный взрыв прогремел в четверг вечером на заводе боеприпасов в восточном городе Пакистана Вах.

Сообщается, что по меньшей мере три человека погибли и еще двое получили ранения в результате взрыва, который разбил окна по всему городу, расположенному в 47 км от Исламабада — столицы страны.

На кадрах, опубликованных в соцсетях виден большой столб черного дыма, выходящий из здания. Облако возвышалось над городом и было видно издалека.

Взрыв послал мощную ударную волну по городу, выбив окна во многих зданиях. После взрыва люди выбегали на улицы, очевидно, опасаясь, что здания могут рухнуть.

Согласно короткому заявлению, опубликованному управлением по связям с общественностью военных служб (ISPR), взрыв был вызван неустановленной "технической неисправностью” на объекте.

До сих пор не было обнародовано никакой официальной информации о точной причине инцидента, и военные не предоставили местным жителям никакой оценки ущерба, нанесенного заводу.