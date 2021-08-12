Пострадавшая рассказала, что происходило при взрыве автобуса в Воронеже

Пострадавшая при взрыве автобуса в Воронеже Вера Шульгина рассказала свою версию случившегося. Женщина сидела на заднем сиденье у окна, а во время хлопка листала Instagram.

"Такой вот был громкий звук. Я открыла глаза, вся в дыму, крики. Я вся в крови, у меня ноги все в крови. Девушка рядом лежит. Все начали выбегать, я не могу встать", — заявила пострадавшая в комментарии Baza.

По словам женщины, её из автобуса кто-то вынес. У Шульгиной множественные ссадины на ногах от железной стружки.

"Они такие все, прям мелкие-мелкие щепки железа. У меня вся сумка в них, все ноги. Большие я повытаскивала. А мелкие, я не знаю… Прям стружка, железная стружка", — заявила Шульгина.

Оказавшись на улице, Вера смогла подняться на ноги и осмотреть место происшествия. По её совам, у людей было много повреждений. Официальная цифра пострадавших — 18 человек.

"Вещи, стёкла, ужас… Лужи крови там были. Очень много было повреждено конечностей", — сказала Шульгина.

О версии произошедшего пострадавшая ничего не знает. Вера не видела хлопка, который произошёл в автобусе. Женщина заявила, что дым после взрыва не был похож на дым от огня.

"Вспышка как-будто была. Не знаю, может мне показалось. А может была на самом деле. Но дыма было много. Такой дым, как химический, может. Не как от костра", — заявила девушка.

Ранее сообщалось, что следователи рассматривают три версии произошедшего, одна из которых — теракт.