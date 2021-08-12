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Факт загрязнения Байкала на протяжении около 22 км подтвердили ученые РАН

Происшествия

Обстоятельства загрязнения озера Байкал выясняют ученые и сотрудники прокуратуры в Ольхонском районе Иркутской области.

Факт загрязнения Байкала на протяжении около 22 км подтвердили ученые РАН

По информации Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, в СМИ и соцсетях появились сообщения о черной пленке на поверхности озера возле поселка Хужир.

Сотрудники прокуратуры побывали в районе загрязнения вместе с инспекторами ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

После этого прокуратура направила в Росприроднадзор требование провести проверку по факту загрязнения Байкала. В районе поселка Хужир были отобраны пробы воды и прибрежного грунта.

В связи с запросом прокуратуры образцы загрязненной воды, отобранные на участке побережья острова Ольхон от Хужирского пляжа до бухты Песчанка, исследовали сотрудники Лимнологического института Сибирского отделения РАН.

Как сообщается на сайте института, по итогам анализа проб ученые выяснили, что вода в озере в районе поселка Хужир загрязнена на протяжении около 22 км, вероятнее всего, лакокрасочной продукцией.

Кроме того, результаты исследования указывают на свежее загрязнение озера фекалиями.

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Байкал может исчезнуть?
Автор: Владимир Васютченко
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