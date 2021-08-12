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Аксёнов предупредил кавказцев в Крыму: "Будем очень жёстко реагировать"

Происшествия

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провёл прямую линию в Симферополе. Руководитель региона прокомментировал случай драки в столице полуострова, в которой были замешаны представители Северного Кавказа.

Аксёнов предупредил кавказцев в Крыму: "Будем очень жёстко реагировать"

МВД региона до сих пор ищет участников драки, которая вызвала резонанс по всей России. Аксёнов, выступая во время прямой линии, напомнил представителям диаспор о том, что все они являются гражданами РФ.

"Представителям республик хочется напомнить, что все мы носим паспорт гражданина России и равны перед законом. Я понимаю, что есть кавказская ментальность, свой уклад. Но стоит помнить, как вы ведете себя дома? Вы бы так себя дома вели?" — заявил Аксёнов.

Вспоминая Кадырова

Также глава региона вспомнил о методах президента Чечни Рамзана Кадырова, который известен тем, что лично наказывает чеченцев, которые попадают в конфликтные ситуации в других субъектах РФ. Аксёнов пообещал не делать послаблений представителям какой-либо из народностей.

"Мой друг и коллега Рамзан Кадыров, кстати, всегда наказывает жителей Чеченской республики за недостойное поведение, где бы оно не происходило.

А возвращаясь к нам, к Крыму — хочу заверить, что достаточно сил и возможностей имеется у правоохранителей. Разговор будет таким — совершил преступление, значит сразу задержан и после суда в тюрьму", — заявил он.

Мордой в пол

Аксёнов заявил, что смотрел видео драки в Симферополе. Глава республики сделал вывод, что кавказцы вели себя по-хамски к жителям Крыма и правоохранительных органов. К последним у руководителя региона возникли вопросы.

"Я позвонил министру, спросил почему не применили все спецсредства и почему они, нападавшие не лежали сразу мордами на земле — вне зависимости от национальности. Участники этой драки, как и других, будут привлечены за телесные повреждения, за сопротивление сотрудникам, хватали за форму — за такое всегда будем спрашивать", — сказал Аксёнов.

Жёстко наказывать

Глава Крыма уточнил, что к подобным "разборкам" МВД должно применять самые жёсткие меры. На каждого, кто позволит себе устраивать подобные побоища, будет заведено уголовное дело.

"Мы договорились с МВД, что если в любом городе начинается "разборка", кто-то в неположенное время или месте национальные танцы исполняет, МВД применять к таким лицам меры ответственности.

Еще момент. Гости с Кавказа быстро группируются, когда случается конфликт, собираются. Я дал поручение МВД — очень жестко реагировать, если люди группируются, разбираться с каждым в таком случае.

Кто поднимает руку на правоохранителя — уголовное преследование, без вариантов", — заявил Аксёнов.

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В МВД проверят обстоятельства драки в Симферополе
Автор: Артём Пермяков
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