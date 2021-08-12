Власти крымского города Керчь призвали граждан, проживающих в низменных районах или в районах, которые подвержены подтоплениям, подготовиться к возможной эвакуации.
Людям было рекомендовано принять меры по минимизации последствий подтоплений жилых и хозяйственных помещений, а также подготовить документы, предметы первой необходимости, медикаменты, личные вещи и продукты питания.
Информация о возможной эвакуации была опубликована на официальном сайте администрации города Керчи.
Ранее сообщалось, что в Крыму после сильного ливня река снова вышла из берегов и затопила сёла под Симферополем, а также частично Керчь и Феодосию. Власти республики опровергли информацию о том, что произошёл прорыв дамбы.
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