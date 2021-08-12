В Крыму после сильного ливня река снова вышла из берегов и затопила села под Симферополем, а также частично Керчь и Феодосию. Власти республики опровергли информацию о том, что произошел прорыв дамбы.
После подтопления трассы и домов в селах Краснолесье и Доброе некоторые местные жители начали распространять слухи о том, что прорвало дамбу. Однако власти Крыма назвали такую информацию не соответствующей действительности. На самом деле причина подтоплений — выход реки из берегов после продолжительного ливня.
В Краснолесье и Добром в зоне подтопления оказались 4 домовладения и 11 придомовых территорий. Сотрудники МЧС эвакуировали шесть человек. Сообщается, что сход воды идет естественным путем.
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