Главврач камчатской больницы рассказал о пострадавших при крушении вертолета

Четверо пострадавших в результате крушения вертолета МИ-8 на Камчатке госпитализированы в краевую больницу имени Лукашевского, сообщается на сайте правительства региона со ссылкой на главврача медучреждения Андрея Кислякова.

По словам медика, госпитализированные — молодые люди. Двое пострадавших в настоящее время находятся в реанимации. У одного из них шок 2-3 степени, ушиб грудной клетки, тяжёлая сочетанная травма и перелом голени. Врачи проводят операцию, чтобы спасти ему ногу.

У второго госпитализированного в реанимацию молодого человека также диагностировали тяжелую сочетанную травму и ушиб грудной клетки, а также открытый вдавленный перелом грудины. Кроме того, у него выявили переломы подвздошной кости и отростка поясничного позвонка.

Ещё один пострадавший получил легкие травмы и ушиб кисти. Кроме того, в больницу доставили девушку с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму. Ее обследуют.

Напомним, вертолет МИ-8 с 13 туристами и тремя членами экипажа на борту упал на Курильском озере утром 12 августа. По данным регионального МЧС, удалось спасти восемь человек, находившихся в рухнувшем вертолете.

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