EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Российские дипломаты порекомендовали Госдепу "за собой смотреть получше"
Псаки "наехала" на талибов
На Камчатке рухнул и затонул вертолёт с туристами
В сердца постучалась человечность: Германия приостановила депортацию афганцев
Из огня да в полымя: север Турции затопило
Полыхнуть на армяно-азербайджанской границе может в любой момент
Под понятие "пропаганда" можно подогнать и "Гусарскую балладу", если захотеть
Семь самых полезных напитков для похудения
Совет диетолога: Сжигайте жир, повышая свою энергию с помощью кокосового масла

Налоговик покрывал долги неплательщиков из своего кармана

Происшествия » Человеческий фактор

В Московской области сотрудник одного из отделов ИФНС попал под серьёзную служебную проверку после того, как выяснилось, что он сам, из своего кармана, оплачивал мелкие долги налогоплательщиков.

Инспектор, как он сам пояснил, всего лишь хотел улучшить свои показатели в работе, а взыскивать с не очень сознательных граждан "мелкие долги", образовавшиеся из-за "пеней или округления", — долго и малоэффективно. Проще — "закрыть" их самому.

Кстати, проверка в отношении этого сотрудника началась … после жалоб его коллег, у которых показатели сбора налоговых долгов оказались хуже. Вот такая вот зависть…

Интернет на стороне нарушителя

Пока ведется полная проверка всей служебной деятельности "щедрого" налоговика, в Facebook под постом ЭСМИ "Закония", который и обнародовал эту историю, люди в комментариях "горой встали" за мужчину:

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Почему человек чихает, дёргается во сне, потягивается и покрывается гусиной кожей
Литовский президент попробовал носить "шкуру" Лукашенко: тест провален с треском
Налоговик покрывал долги неплательщиков из своего кармана
Российские дипломаты порекомендовали Госдепу "за собой смотреть получше"
Псаки "наехала" на талибов
На Камчатке рухнул и затонул вертолёт с туристами
В сердца постучалась человечность: Германия приостановила депортацию афганцев
Из огня да в полымя: север Турции затопило
Полыхнуть на армяно-азербайджанской границе может в любой момент
Под понятие "пропаганда" можно подогнать и "Гусарскую балладу", если захотеть
Популярное
Здоровье и профилактика
Настоящий дар природы: трава от пятидесяти недугов

Речь пойдет о популярном чабреце (другое название — "тимьян"), который может убить вирус гриппа, стрептококк и грибок рода кандида. Кроме того, это растение является хорошим антисептиком, обезболивающим, природным антибиотиком и противовирусным средством.

Настоящий дар природы: трава от пятидесяти недугов
"Не содержать коллективы с дворцами": в Госдуме заявили о ненужности ПФР
Политика. Новости и аналитика
"Не содержать коллективы с дворцами": в Госдуме заявили о ненужности ПФР
Маммология
Чувствительная грудь: как за ней ухаживать
Мир. Новости мира
Китай обиделся и назвал Литву крошечной собачкой, полной геополитических страхов
Любовь Степушова Казахстан поощряет издевательства над русскими. Россия молчит Любовь Степушова Василий Амирджанов Лукашенко отметил годовщину протестов пресс-конференцией Василий Амирджанов Усам Оздемиров Климатические радикалы сделают газ золотым Усам Оздемиров
Российский шоу-бизнес
Звезда КВН Ольга Картункова снова набрала лишний вес
Новости Екатеринбурга
Детский лагерь на Урале отцы-общественники обвинили в ЛГБТ-пропаганде
"В НАТО не берёте, так хоть базы поставьте", - очень просит Киев Вашингтон
Новости Украины
"В НАТО не берёте, так хоть базы поставьте", - очень просит Киев Вашингтон
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников