Налоговик покрывал долги неплательщиков из своего кармана

В Московской области сотрудник одного из отделов ИФНС попал под серьёзную служебную проверку после того, как выяснилось, что он сам, из своего кармана, оплачивал мелкие долги налогоплательщиков.

Инспектор, как он сам пояснил, всего лишь хотел улучшить свои показатели в работе, а взыскивать с не очень сознательных граждан "мелкие долги", образовавшиеся из-за "пеней или округления", — долго и малоэффективно. Проще — "закрыть" их самому.

Кстати, проверка в отношении этого сотрудника началась … после жалоб его коллег, у которых показатели сбора налоговых долгов оказались хуже. Вот такая вот зависть…

Интернет на стороне нарушителя

Пока ведется полная проверка всей служебной деятельности "щедрого" налоговика, в Facebook под постом ЭСМИ "Закония", который и обнародовал эту историю, люди в комментариях "горой встали" за мужчину: