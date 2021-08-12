Вертолёт Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" с туристами на борту в 00.50 (мск) совершил вынужденную посадку с жёстким приземлением на полуострове Камчатка в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника.
Как сообщили власти региона, по предварительной информации, на борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров.
В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что
"в результате поисково-спасательной операции на данный момент спасены восемь человек, двое из них находятся в тяжёлом состоянии".
Как сообщается, упавший вертолёт лежит в озере на глубине примерно 100 метров. Спасатели полагают, что ненайденные до сих пор люди находятся в нём и, вероятнее всего, погибли.
Поисково-спасательная операция продолжается. Посещение озера группами туристов на сегодня отменено.
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