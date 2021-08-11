Эксперт: тяжесть последствий разлива нефти у Новороссийска зависит от течений

Тяжесть последствий разлива нефти в Черном море у Новороссийска будет зависеть от того, куда их понесет течением, сообщил «Радио 1» руководитель Центра экологии и развития Института Европы РАН Сергей Рогинко.

Он пояснил, что в случае, если нефтяное пятно двинется вдоль береговой линии, то на ней может оказаться множество вредных веществ. В результате несколько километров берега станут непригодными для пляжного отдыха.

Вместе с тем, ученый отметил, что сейчас конфигурация пятна указывает на то, что оно движется в открытое море. В этом случае последствия разлива нефти будут менее ощутимыми. Однако случившееся в любом случае является серьёзным экологическим бедствием и негативно отражается на морской фауне.

Сергей Рогинко выразил надежду, что Черное море сможет справиться со случившимся, и указал на необходимость усиления надзора за швартовкой и загрузкой танкеров. По мнению ученого, это позволит избежать повторения подобных инцидентов в будущем.

Напомним, выброс нефти в море произошел 7 августа во время её закачки на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony с выносного погрузочного устройства Каспийского трубопроводного консорциума.

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