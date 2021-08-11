В Якутии погиб первый человек из-за лесных пожаров

Рабочий на тракторе сгорел в пламени лесного пожара. Он разгорелся на участке Мельжехси Чурапчинского района в Якутии.

Скончавшийся человек — гражданин Армении. Его мобилизировало тушить пожары дорожное предприятие "Дороги Саха". В МВД по региону подтвердили эту информацию. Представитель сказал:

"Погиб рабочий дорожного предприятия. Его нашли в 20 метрах от трактора".

В эпицентре пожара работали четыре трактора. Один из них потеряли. Когда трактор нашли, поняли, что вместе с ним сгорел и водитель. Он погиб в верховом пожаре.

В республиканском Следственном комитете заявили, что на место происшествия отправилась следственно-оперативная группа. Правоохранители начали проверку.

Утроим из Мельжехси эвакуировали 39 человек, в числе которых 24 ребёнка.

Напомним, что депутат Барнаульской городской Думы от партии "Единая Россия" Иван Огнев выразил мнение, что в Якутии леса горят не из-за сокращения финансирования и закрытия лесничеств, а по причине деятельности иностранных спецслужб на территории России.

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