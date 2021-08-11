На юге Санкт-Петербурга водителю автобуса № 130 стало плохо, и он врезался в столб. В результате ДТП пострадали семь пассажиров общественного транспорта.
В "Пассажиравтотрансе" назвали не соответствующей действительности информацию СМИ о том, что их сотрудник уснул за рулем.
"ДТП произошло на первом часу работы водителя. Автобус был исправен", — отметили в организации.
В ГУМВД по городу и области сообщили, что водитель не находился в состоянии опьянения.
Очевидцы опубликовали в соцсетях фотографии и видеозаписи, сделанные после аварии. Судя по кадрам, автобус "Лиаз" сильно пострадал, видно разбитое лобовое стекло. Семь человек были доставлены в больницу с травмами средней степени тяжести.
На месте происшествия работают сотрудники полиции и скорой помощи.
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